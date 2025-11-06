«Южгазэнерджи» ищет свое в Краснодаре

Как стало известно “Ъ”, ООО «Южгазэнерджи» обратилось в суд за взысканием денег с бывшего сотрудника Андрея Симашкевича и индивидуального предпринимателя Игоря Кузина. Господин Симашкевич не возвратил работодателю крупный долг, а господин Кузин приобрел у него апартаменты в Краснодаре стоимостью 31 млн руб. Ранее Игорь Кузин был ответчиком в другом громком деле об изъятии недвижимости — в июне текущего года суд обратил в пользу РФ записанные на него активы экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Компания «Южгазэнерджи» направила в арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к жителям края Андрею Симашкевичу и Игорю Кузину, в качестве третьего лица в процессе участвует Генеральная прокуратура РФ. Суть исковых требований в документах суда не отражена, в ООО «Южгазэнерджи» на запрос “Ъ” не ответили, Игорь Кузин в разговоре с “Ъ” сообщил, что ему ничего не известно об иске.

В производстве судов Краснодарского края и Адыгеи находятся шесть заявлений компании «Южгазэнерджи» о взыскании убытков с различных лиц.

В частности, предприятие требует с бывшего руководителя Юлия Сидоренко и бывшего сотрудника компании Андрея Симашкевича денежные средства в объеме 271 млн руб., полученные в качестве займов.

В этом процессе на имущество господина Симашкевича наложен арест, который пытался оспорить индивидуальный предприниматель Игорь Кузин. Господин Кузин заявил, что в 2024 году он приобрел у господина Симашкевича апартаменты в центре Краснодара стоимостью 31 млн руб., но из-за обеспечительных мер не может оформить право собственности. Суд отказал в снятии ареста, сославшись на то, что Андрей Симашкевич привлекал займы в ООО «Южгазэнерджи» и покупал недвижимость в тот момент, когда в отношении компании уже был заявлен иск Генпрокуратуры о ее изъятии в пользу РФ.

Компания «Южгазэнерджи» занимается добычей природного газа и газового конденсата, производственная площадка находится в Кошехабльском районе Республики Адыгея. Предприятие принадлежало украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). В марте 2024 года решением Кошехабльского райсуда Адыгеи украинский олигарх Игорь Коломойский и бывший владелец Смоленского банка Павел Шитов по иску прокуратуры признаны экстремистами, их деятельность запрещена в РФ. Тем же решением суд обратил в доход Российской Федерации подконтрольные предпринимателям предприятия.

На электронной площадке ГИС «Торги» 31 октября появилось сообщение о продаже 100% долей ООО «Южгазэнерджи» с начальной ценой 3,9 млрд руб.

Индивидуальный предприниматель Игорь Кузин, занимающийся деятельностью в области права, в июне текущего года участвовал в другом громком процессе об изъятии имущества — Генпрокуратура потребовала обратить в пользу РФ активы экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова, записанные на подставных лиц. Тогда господин Кузин заявил, что земли сельхозназначения были зарегистрированы на него по просьбе знакомого, а сам он не имеет отношения к имуществу. По итогам рассмотрения дела в казну отошли объекты общей стоимостью около 1,2 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар