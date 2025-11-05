Песков: разговор Путина и Трампа на ближайшее время не запланирован

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на ближайшее время не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность очень оперативно организовать»,— сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли телефонный разговор двух президентов (цитата по ТАСС).

Предыдущий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 16 октября. По его итогам президент США заявил, что договорился с российским коллегой о встрече в Будапеште. Дмитрий Песков говорил, что саммит может состояться в ближайшие две недели после разговора.

Однако 22 октября Минфин США ввел санкции в отношении нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а на следующий день Дональд Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште. Он сказал, что в ближайшее время стороны не смогут прийти к соглашению, но заверил, что саммит пройдет в будущем. Вскоре Владимир Путин заявил, что американский президент скорее вел речь о переносе переговоров, а не полной их отмене.