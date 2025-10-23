Путин: речь идет не об отмене, а о переносе саммита с Трампом в Будапеште

Президент России Владимир Путин допустил, что американский президент Дональд Трамп скорее ведет речь о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене. Об этом российский лидер сказал журналистам, комментируя заявление главы Белого дома об отмене двусторонней встречи в Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин отметил, что сама встреча, так же как и место проведения саммита, были предложены американской стороной.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Вместе с тем американский президент не исключил переговоров на высшем уровне в будущем.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Трамп думать будет».

Анастасия Домбицкая