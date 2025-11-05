Материнский капитал в Краснодарском крае вырастет до 167 тысяч рублей

Региональный материнский капитал в Краснодарском крае в 2026 году вырастет с 160,7 тыс. руб. до 167 тыс. руб. благодаря индексации. Эта мера поддержки действует в регионе свыше десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«По решению губернатора теперь деньги можно направить не только на ипотеку и решение жилищного вопроса, но и на лечение и реабилитацию детей, обучение, газификацию дома», — сообщил вице-губернатор Александр Руденко.

Пособие по беременности и родам в следующем году составит около 955 тыс. руб. В 2023 году эта выплата составляла 383 тыс. руб. — рост в 2,5 раза.

Для получения ключевых пособий женщина должна быть официально трудоустроена. Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление на отпуск по уходу за ребенком работодателю. Отделение СФР по краю перечислит всю сумму единовременно в течение десяти дней.

«Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года свыше 4,5 тыс. многодетных семей Краснодарского края воспользовались региональным материнским капиталом. В крае проживают 95 тыс. многодетных семей, воспитывающих более 305 тыс. детей. Размер регионального материнского капитала составляет 161 тыс. руб.

Алина Зорина