Более 4,5 тысячи многодетных семей Кубани получили региональный маткапитал

С начала 2025 года свыше 4,5 тыс. многодетных семей Краснодарского края воспользовались региональным материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В крае проживают 95 тыс. многодетных семей, воспитывающих более 305 тыс. детей. Размер регионального материнского капитала составляет 161 тыс. руб. Для таких семей доступны свыше 20 мер социальной поддержки.

«Ежегодно индексируем эту выплату, которую можно направить на решение жилищных вопросов, обеспечение качественного образования и здоровья детей»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Региональный материнский капитал предоставляют в рамках национального проекта «Семья» однократно на третьего и последующих детей. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий — приобретение недвижимости, погашение ипотеки, а также газификацию, образование и медицинскую реабилитацию.

По поручению губернатора с апреля 2025 года в регионе сократили срок выдачи уведомления на региональный маткапитал с 30 до 15 рабочих дней и уменьшили количество необходимых документов. За последние 10 лет число многодетных семей в Краснодарском крае увеличилось почти вдвое. В 2025 году на их поддержку выделили 45 млрд руб.

Алина Зорина