Трамвайный парк Краснодара пополнили 15 новых односекционных вагонов

В Краснодар доставили 15 новых односекционных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, 13 из которых уже вышли на маршруты после пусконаладочных работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Вагоны разместили в Западном трамвайном депо. Каждый трамвай рассчитан на 31 посадочное место и оснащен современным оборудованием: кондиционером, информационной мультимедийной системой, широкими дверями со светодиодной подсветкой и USB-розетками для зарядки телефонов.

Два месяца назад в краевом центре запустили 20 новых комфортабельных трамваев, которые обслуживают маршруты 2, 3, 15 и 21. До конца года планируется получить еще 15 современных вагонов.

Кубанская столица приобретает электротранспорт по концессионному соглашению. Финансирование ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего в 2025 году.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что всего в 2025 году Краснодар получит 50 новых односекционных трамваев общей стоимостью 4,6 млрд руб. Всего на развитие транспортной системы краевой столицы направят 4 млрд руб.

Анна Гречко