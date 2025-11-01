В Краснодар поставят 50 трамваев за 4,6 млрд рублей в 2025 году

Краснодар получит в 2025 году 50 новых односекционных трамваев общей стоимостью 4,6 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева.

Поставки разделят между двумя производителями: 49 вагонов изготовит Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Роскосмос), один — «Нижэкотранс». К началу ноября УКВЗ уже доставил 35 низкопольных трамваев, из которых 20 запустили на маршруты.

«В настоящее время произведена поставка 35 вагонов УКВЗ, из которых 20 единиц уже выпущены на линию»,— отметил господин Переверзев.

Обновление транспорта проходит в рамках программы развития электротранспорта, предусматривающей запуск 100 современных трамваев. В 2024 году город получил 40 вагонов, в 2026-м планируется поставка ещё 10 трёхсекционных составов. К концу следующего года парк обновится примерно на 29%.

Параллельно в Краснодаре строят почти 36 км трамвайных путей для формирования единой сети. Также прорабатывается проект создания 2,5-км линии до района Гидростроителей. Контракт на проектно-изыскательские работы подписан с планом завершения в июне 2026 года.

Всего на развитие транспортной системы Краснодара в 2025 году направят 4 млрд руб. До 2035 года программа предусматривает выделение 150 млрд руб, при этом в ближайшие три года финансирование составит почти 13 млрд руб.

Нурий Бзасежев