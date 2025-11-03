В Сочи стартовал ремонт Сухумского шоссе между Хостой и Кудепстой

Начались работы на участке Сухумского шоссе, связывающем Хосту и Кудепсту. Как отмечают в мэрии Сочи, эта дорога важна как альтернатива федеральной трассе, а также как единственный подъезд к дому для более 5 тыс. жителей микрорайона. Планируется комплексный ремонт 4 км дороги с полной заменой покрытия, усилением основания, модернизацией инфраструктуры и благоустройством территории.

В настоящее время на ремонтируемом участке дороги нанесена временная разметка, установлены знаки, огорожено место проведения ремонта, начался демонтаж асфальта.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, после сдачи объекта в эксплуатацию, у автомобилистов появится комфортный маршрут между Хостой и Кудепстой, разгружающий федеральную трассу А-147. Общий объем финансирования проекта составляет порядка 265 млн руб. Основная часть денег выделена из краевого бюджета.

«Перед подрядчиками стоит задача закончить ремонт до начала летнего курортного сезона. Все усилия направлены на то, чтобы дорожные рабочие уложились в установленные сроки, а временные неудобства для жителей были сведены к минимуму. Повышение пропускной способности дорожной сети и создание надежных логистических связей – один из основных приоритетов в развитии городской инфраструктуры»,— подчеркнул господин Прошунин.

В рамках основного этапа работ на главной дороге и съездах будет заменено и выровнено основание, уложено дорожное покрытие площадью более 35 тыс. кв. м, смонтирована система водоотведения и наружного освещения, обустроено более 2,7 тыс. кв. м тротуаров, установлены бордюрные камни, дорожные ограждения, десять остановочных павильонов, более 820 новых дорожных знаков. Ремонт дороги планируется завершить до 30 апреля 2026 года.

Также проектом строительства новой автодороги «Обход Адлера», реализуемого «Автодором», предусмотрена реконструкция примыкания Сухумское шоссе и федеральной трассы А-147 с целью обеспечения его сопряжения с новой автомобильной дорогой, а также участка автодороги по Сухумскому шоссе.

Василий Хитрых