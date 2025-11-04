«Пусть НАТО посмотрит»: Путин о разработке и потенциале «Буревестника» и «Посейдона»

Владимир Путин наградил в Кремле разработчиков беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник». Президент России отметил скорость «Посейдона» и дальность полета «Буревестника», рассказал, чему могут помочь их технологии и начинка, а также поделился планами насчет «Сармата» и «Орешника». Главные высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».

Россия никому не угрожает, но, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал.

Разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение на весь XXI век.

Малые габариты ядерных установок «Буревестника» и «Посейдона» помогут при добыче полезных ископаемых в сложных районах.

Новые принципы работы «Посейдона» дадут импульс развитию технологий, которые можно использовать на шельфе в Арктике.

Компоненты «Буревестника» и «Посейдона» будут применяться при использовании мощных компьютеров и систем связи.

Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут при создании перспективной станции на Луне.

Принципы работы «Посейдона» послужат для развития новых беспилотных систем.

В «Буревестнике» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы.

По дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы.

Скорость «Посейдона» кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей. Также аппарат может погружаться на глубину до 1 км.

Запуск в работу реакторов «Буревестника» происходит за минуты.

Натовский разведывательный корабль постоянно находился в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября. Россия не мешала его работе, пусть посмотрит.

Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» встанет на опытно-боевое дежурство в этом году, а на боевое дежурство — в следующем.

Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник».

Началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерным двигателем со скоростью втрое выше скорости звука.

Будущие ракеты на ядерной установке будут и гиперзвуковыми.

Российские разработчики уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах.