«Пусть НАТО посмотрит»: Путин о разработке и потенциале «Буревестника» и «Посейдона»
Путин сообщил о наблюдении корабля-разведчика НАТО за испытанием «Буревестника»
Владимир Путин наградил в Кремле разработчиков беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник». Президент России отметил скорость «Посейдона» и дальность полета «Буревестника», рассказал, чему могут помочь их технологии и начинка, а также поделился планами насчет «Сармата» и «Орешника». Главные высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».
- Россия никому не угрожает, но, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал.
- Разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение на весь XXI век.
- Малые габариты ядерных установок «Буревестника» и «Посейдона» помогут при добыче полезных ископаемых в сложных районах.
- Новые принципы работы «Посейдона» дадут импульс развитию технологий, которые можно использовать на шельфе в Арктике.
- Компоненты «Буревестника» и «Посейдона» будут применяться при использовании мощных компьютеров и систем связи.
- Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут при создании перспективной станции на Луне.
- Принципы работы «Посейдона» послужат для развития новых беспилотных систем.
- В «Буревестнике» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы.
- По дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы.
- Скорость «Посейдона» кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей. Также аппарат может погружаться на глубину до 1 км.
- Запуск в работу реакторов «Буревестника» происходит за минуты.
- Натовский разведывательный корабль постоянно находился в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября. Россия не мешала его работе, пусть посмотрит.
- Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» встанет на опытно-боевое дежурство в этом году, а на боевое дежурство — в следующем.
- Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник».
- Началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерным двигателем со скоростью втрое выше скорости звука.
- Будущие ракеты на ядерной установке будут и гиперзвуковыми.
- Российские разработчики уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах.