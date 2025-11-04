Путин: аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до километра

Президент Владимир Путин сообщил, что беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен двигаться в разы быстрее, чем все надводные корабли. Он также сказал, что аппарат может погружаться на глубину до 1 км.

«Безусловно, создателям «Посейдона» пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом. Имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты»,— добавил Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Посейдона» и ракет «Буревестник» (цитата по сайту Кремля).

По словам президента, «Посейдон» и «Буревестник» обеспечат стратегический паритет на весь XXI век. Он также сообщил, что Россия уже начала разработку новых крылатых ракет с ядерной установкой.