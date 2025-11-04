Путин: разработанные для «Буревестника» технологии могут применить для станции на Луне

Материалы и технологии, созданные при работе над новейшим российским вооружением, могут быть применены в гражданских отраслях. В том числе для потенциальной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

По словам президента, технологические решения, которые легли в основу крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», могут быть применены не только в оборонно-промышленном комплексе. Их также возможно использовать в малой ядерной энергетике, к примеру, при создании энергоустановок для Арктики. Еще одна потенциальная область применения — освоение дальнего и ближнего космоса. «Включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, которые мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне»,— подчеркнул Владимир Путин.

В сентябре в Институте космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что «Роскосмос» планирует запустить семь автоматических станций к Луне по федеральному проекту «Космическая наука». Тогда сообщалось, что речь идет, в том числе, об орбитальной миссии «Луна-26». Межпланетная станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны в августе 2023 года.

Степан Мельчаков