Путин: дальность полета «Буревестника» превзошла все известные в мире ракеты

Президент Владимир Путин сообщил, что по дальности полета крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные системы. Он добавил, что ракета имеет высокую точность поражения цели.

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят»,— сказал Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» (цитата по сайту Кремля).

Президент также отметил «уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты». По его словам, запуск «Буревестника» измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов «требуются часы или даже сутки».

Владимир Путин сообщил, что на основе подобных энергетических установок разрабатывается новое поколение вооружений. Он также сказал о начале разработки следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями, скорость которых «более чем втрое превысит скорость звука».