Главные новости за 4 ноября. Кавказ

В январе-сентябре 2025 года в бюджет Ставропольского края СКЖД перечислила 483 млн руб. По объему поступлений от железнодорожной магистрали Ставрополье оказалось на третьем месте среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

За срыв поставки дыхательных контуров для искусственной вентиляции легких в детскую больницу Ставропольское УФАС включило ООО «Мед-Узы» из Екатеринбурга в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

За 10 месяцев 2025 года объем финансирования МСП Кабардино-Балкарии достиг 3,6 млрд руб., что на 36% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ключевыми инструментами стали льготные кредиты и кредитные гарантии.

В 2025 году в Ставропольском крае зарегистрировано более 500 браков, в которых супруги принадлежат к разным национальностям. Большую часть браков составили союзы между русскими, татарами, армянами, греками и даргинцам.

Во время проведения соревнований по мотокроссу в селе Красногвардейском при столкновении трех мотоциклов погиб 16-летний спортсмен. По данному факту о возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».