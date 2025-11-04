На Ставрополье за срыв поставок медтехники для детей компанию включили в РНП

За срыв поставки дыхательных контуров для искусственной вентиляции легких в детскую больницу Ставропольское УФАС включило ООО «Мед-Узы» из Екатеринбурга в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После заключения контракта больница несколько раз направляла поставщику заявки на товары. Несмотря на предоставленные гарантии, екатеринбургская компания так и не поставила дыхательные контуры заказчику.

Действия ООО «Мед-Узы» УФАС расценило как полный отказ от выполнения контрактных обязательств, что недопустимо, особенно когда речь идет о поставках для детских медицинских учреждений.

В связи с нарушением условий контракта и потенциальной угрозой для жизни и здоровья пациентов поставщик включен в РНП сроком на два года.

Наталья Белоштейн