В КБР объем поддержки малого и среднего бизнеса увеличился на 36%

За 10 месяцев 2025 года объем финансирования МСП Кабардино-Балкарии достиг 3,6 млрд руб., что на 36% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ключевыми инструментами стали льготные кредиты и кредитные гарантии. Эти меры помогают бизнесу снижать риски и легче получать заемные средства.

«Предприниматели республики отмечают, что такая поддержка напрямую способствует развитию их компаний и открытию новых рабочих мест»,— отметили в ведомстве.

Финансирование МСП производится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в Кабардино-Балкарии в октябре 2025 года зарегистрировано более 23 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на почти 7% больше прошлогодних показателей. Поступления от них по специальным налоговым режимам на начало лета достигло более 1,5 млрд руб., что на 13,9% выше прошлогоднего показателя.

Наталья Белоштейн