Бюджет Ставропольского края получил от СКЖД 483 млн рублей

В январе-сентябре 2025 года в бюджет Ставропольского края СКЖД перечислила 483 млн руб. По объему поступлений от железнодорожной магистрали Ставрополье оказалось на третьем месте среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

На первом месте по объему поступлений от СКЖД оказался Краснодарский край (3,7 млрд руб.), на втором — Ростовская область (2,9 млрд руб.).

В целом за восемь месяцев года СКЖД перечислила в бюджеты разных уровней 8 млрд руб.

Наталья Белоштейн