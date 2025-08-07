Водовод из Ростовской области в ДНР не справляется с задачей
Новый водовод из Ростовской области в Донецкую Народную Республику не выполняет поставленные задачи и пока не вышел в плановые показатели подачи воды. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Денис Пушилин отметил, что регион испытывает трудности с обеспечением водой, несмотря на стабильную подачу около 250 тыс. куб. м в сутки через водовод.
«Обсуждаем с Правительством РФ строительство второй нитки водовода, а также альтернативные способы увеличения объема воды для жителей региона», — написал глава ДНР.