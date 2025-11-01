В Крыму объем кредитования населения с начала года превысил 132 млрд рублей

В Республике Крым по итогам 9 месяцев 2025 года отмечался рост объемов выданных ссуд на 23,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 132,7 млрд руб. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России, это обусловлено возросшими выдачами по потребительским ссудам (+35,4% году к году, до 115,8 млрд руб.).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, обязательства населения перед банками в Крыму увеличились на 27,9% году к году, до 0,2 трлн руб. Темпы прироста розничного кредитного портфеля обусловлены динамикой обязательств как в ипотечном (+31,7% г/г, до 0,1 трлн руб.), так и в потребительском (+23,8% г/г, до 0,1 трлн руб.) сегментах.

Розничный кредитный портфель в Республике Крым, как и в Краснодарском крае вырос более существенно, чем по ЮФО (+0,1% г/г, до 3,5 трлн руб.). При этом по стране в целом отмечается снижениие (–3,2% г/г, до 35,3 трлн руб.), сообщили изданию в Южном ГУ Банка России.

Как писал «Ъ-Кубань», на Кубани за январь-сентябрь 2025 года населению было выдано ссуд на сумму 661,5 млрд руб., что почти на четверть меньше (–24,4%), чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Пугачев