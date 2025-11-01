На Кубани объемы кредитования населения снизились почти на четверть

В Краснодарском крае за январь-сентябрь 2025 года населению было выдано ссуд на сумму 661,5 млрд руб., что почти на четверть меньше (–24,4% год к году), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По данным ведомства, сокращение выдач отмечается в части как потребительских (–20,5% году к году, до 557,1 млрд руб.), так и ипотечных кредитов (–39,9% г/г, до 104,4 млрд руб.).

Динамика объемов розничного кредитования на Кубани сопоставима с Южным федеральным округом (–23,3% г/г, до 1,6 трлн руб.) и России (–23,9% г/г, до 16 трлн руб.).

Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам (до 1 года) в августе 2025 года в ЮФО составила 29,08%, в РФ – 28,45%. По сравнению с августом 2024 года она выросла на 1,75 п.п. и 1,5 п.п. соответственно.

Ставка по кредитам свыше 1 года, напротив, снизилась: на 2,24 п.п. в ЮФО (до 17,21% в августе 2025 года) и на 1,87 п.п. в РФ (до 17,47% в августе).

Розничный кредитный портфель в Краснодарском крае увеличился в годовом выражении на 1,6% г/г и на 1 октября 2025 года составил 1,6 трлн руб. Увеличение произошло за счет ипотечного портфеля, который вырос на 8,8% г/г, до 0,9 трлн руб.

«Условия банковского кредитования смягчились как в потребительском, так и ипотечном сегментах. По данным ежеквартального опроса банков за III квартал 2025 года, в основном смягчение выражено в некотором снижении процентных ставок по кредитам вслед за изменением ключевой ставки Банка России. Смягчение ценовых условий отмечается как в части краткосрочных, так и долгосрочных кредитов»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Андрей Пугачев