Главные новости за 3 ноября. Кавказ

Дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией Ставропольского края в ночь на 3 ноября. Об этом сообщает Министерство обороны России.

На третьем Каспийском цифровом форуме в Дагестане обсудили перспективы развития онлайн-торговли через маркетплейсы и возможности республики стать транспортным хабом для стран Каспийского региона. Об этом сообщила пресс-служба «Центра поддержки экспорта республики».

Северная Осетия приобрела 47 единиц медицинского оборудования в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Среди них — аппараты МРТ, КТ, рентгена, УЗИ и другая медтехника.

В Дагестане в 2025 году начнут восстановление Кубачинского художественного комбината. Модернизацию предприятия планируют завершить до конца 2026 года. Масштабные работы включают обновление напольных покрытий, полную замену кровли, внутреннюю отделку помещений и замену коммуникаций.

В Андроповском округе Ставропольского края в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок, которых госпитализировали в больницу с. Курсавка. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Легкомоторный самолет «Сокол» с тремя людьми на борту совершил аварийную посадку в поле возле х. Веселый в Андроповском округе Ставропольского края, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. По информации ведомства, воздушное судно приземлилось по техническим причинам.