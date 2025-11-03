Дагестан станет транспортным хабом для Каспийского региона

На третьем Каспийском цифровом форуме в Дагестане обсудили перспективы развития онлайн-торговли через маркетплейсы и возможности республики стать транспортным хабом для стран Каспийского региона. Об этом сообщила пресс-служба «Центра поддержки экспорта республики».

По информации ведомства, компания «Озон» строит в Дагестане большой распределительный склад для реализации поставленных целей.

«Современная трансграничная электронная торговля стала драйвером развития экономического сотрудничества, дав возможность предпринимателям экспортировать свою продукцию без всяких барьеров»,— подчеркнул советник главы Дагестана и директор регионального Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев.

Представитель маркетплейса Wildberries Александр Попков отметил, что площадка позволяет российским бизнесменам торговать с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией, Таджикистаном, Китаем, Грузией и ОАЭ, а также рассматривает сотрудничество со всеми государствами Каспия.

В мероприятии приняли участие торговые представители России в Азербайджане и Туркменистане, а также представитель Минэкономразвития РФ в Узбекистане. Они рассказали о взаимодействии российских платформ со странами Каспийского региона.

Валентина Любашенко