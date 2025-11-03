Северная Осетия получила 47 единиц медтехники в 2025 году

Северная Осетия приобрела 47 единиц медицинского оборудования в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель субъекта отметил, что врачи теперь могут проводить диагностику пациентов с использованием современной техники. Благодаря участию республики в федеральных программах медучреждения получили свыше 300 единиц оборудования. Среди них — аппараты МРТ, КТ, рентгена, УЗИ и другая медтехника.

«Продолжим и дальше оснащать наши больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы современной медицинской техникой. Важно еще и то, что наши врачи проходят обучение, чтобы правильно работать на новом оборудовании»,— заявил господин Меняйло.

Валентина Любашенко