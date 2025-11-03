В Дагестане Кубачинский художественный комбинат модернизируют за 33,2 млн рублей

В Дагестане в 2025 году начнут восстановление Кубачинского художественного комбината. Модернизацию предприятия планируют завершить до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Госглавэкспертизы» региона в Тelegram-канале.

По информации ведомства, на капитальный ремонт комбината выделят 33,2 млн руб. Масштабные работы включают обновление напольных покрытий, полную замену кровли, внутреннюю отделку помещений и замену коммуникаций, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

В ведомстве отмечают, что одобрение проекта капремонта — «еще один шаг на пути к возрождению легендарного предприятия и сохранению традиций кубачинских мастеров». Комбинат производит женские украшения, посуду, оружие и предметы интерьера, представляющие высокую художественную ценность.

Ранее, в марте 2024 года, стало известно о выделении 100 млн руб. из республиканского бюджета на восстановление предприятия. Капитальный ремонт входит в масштабную программу по возрождению комбината.

Валентина Любашенко