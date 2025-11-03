В ДТП в Андроповском округе Ставрополья пострадали женщина и ребенок

В Андроповском округе Ставропольского края в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок, которых госпитализировали в больницу с. Курсавка. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По информации ведомства, авария произошла 2 ноября около 20:00 в с. Солуно-Дмитриевское на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ и пер. Аптечный. По предварительным данным, 19-летняя водитель ВАЗ-2110 не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».

Автоинспекторы выяснили, что несовершеннолетняя пассажирка находилась на заднем сиденье в детском кресле, не соответствующем ее весу и росту. Виновница происшествия за последние два года трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Валентина Любашенко