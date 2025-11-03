В ДТП в Андроповском округе Ставрополья пострадали женщина и ребенок
В Андроповском округе Ставропольского края в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок, которых госпитализировали в больницу с. Курсавка. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
По информации ведомства, авария произошла 2 ноября около 20:00 в с. Солуно-Дмитриевское на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ и пер. Аптечный. По предварительным данным, 19-летняя водитель ВАЗ-2110 не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».
Автоинспекторы выяснили, что несовершеннолетняя пассажирка находилась на заднем сиденье в детском кресле, не соответствующем ее весу и росту. Виновница происшествия за последние два года трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.