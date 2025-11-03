В Ростове планируют запуск автобуса до Ростовского кладбища

В Ростове-на-Дону планируют запустить новый автобусный маршрут №180, который соединит Покровский храм с Ростовским кладбищем через пос.Темерницкий. Об этом сообщает «КП-Ростов» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

По информации ведомства, новое транспортное сообщение введут в эксплуатацию после завершения конкурсных процедур. Их планируют провести до конца 2025 года.

«В данный момент до Ростовского кладбища можно добраться на автобусе среднего класса №452, курсирующем по направлению с. Большие Салы — Ростов-на-Дону. Ранее министерство транспорта Ростовской области увеличило количество рейсов на этом направлении для улучшения качества обслуживания пассажиров»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко