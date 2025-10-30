«Магнит» вошел в десятку крупнейших компаний России по выручке

Краснодарская розничная сеть «Магнит» заняла девятое место в рейтинге крупнейших компаний России по объему выручки по итогам 2024 года, составленном РБК. Согласно данным издания, показатель компании достиг 3 трлн руб., чистая прибыль — 44,1 млрд руб.

Лидером рейтинга стал «Газпром» с выручкой 10,7 трлн руб. В первую пятерку также вошли «Роснефть» (10,1 трлн руб.), Сбербанк (9,4 трлн руб.), «Лукойл» (6,7 трлн руб.) и ВТБ (4,7 трлн руб.).

ПАО «Магнит», зарегистрированное в Краснодаре в 2003 году, специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным системы СПАРК, компания продолжает демонстрировать устойчивый рост финансовых показателей.

Во II квартале 2025 года выручка «Магнита» достигла 1,7 трлн руб., что на 14,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ранее «Деловая газета. Юг» сообщала, что ретейлер направит 800 млн руб. на реализацию 25 проектов по автоматизации и модернизации оборудования.

«Ъ-Кубань» писал, что ПАО «Магнит» объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-005Р-02 за восьмой купонный период в размере 821,7 млн руб., что составляет 17,67 руб. на облигацию, а также о выплате доходов по облигациям серии БО-004Р-06 в размере 390,5 млн руб. с доходом 15,62 руб. на облигацию. В первой половине 2025 года чистый долг компании увеличился на 94,5%, до 430,6 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 99,1%, до 154 млн руб.

