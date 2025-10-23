Порт Новороссийска сохранил первое место в России по грузообороту

В первом полугодии 2025 года Новороссийский морской торговый порт перевалил 80,3 млн т грузов. Об этом сообщили в пресс-службе НМТП.

Новороссийский морской порт сохраняет лидерство по грузообороту в России. Согласно показателям за прошедшие полгода, НМТП перевалил более 80 млн т грузов. По итогам 2024 года этот показатель составил 164,8 млн т.

По данным пресс-службы НМТП, транспортный комплекс Новороссийска за первое полугодие 2025 года отгрузил продукцию на сумму более 217 млрд рублей, показатель вырос на 3%.

В число лидеров по грузообороту в России вошли порт Усть-Луга с показателем 65,9 млн т за полгода и порт Восточный, который перевалил за указанный период 40,7 млн т грузов.

София Моисеенко