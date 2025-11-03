Мэр Краснодара поздравил ФК «Краснодар» с победой над московским «Спартаком»

Глава Краснодара Евгений Наумов от лица всего сообщества болельщиков поздравил «быков» с победой над московским «Спартаком».

«Подходим к середине сезона с первым местом в турнирной таблице. 26 ноября возвращаемся на родной стадион болеть за чемпиона России!» — написал в своем TG-канале градоначальник.

Игра прошла в субботу, 2 ноября, на домашнем поле ФК «Краснодар». Матч на стадионе «Ozon Арена» был заключительным в 14-м туре чемпионата России по футболу. «Быки» одолели «Спартак» со счетом 2:1.

«Черно-зеленые» уверенно побеждали «красно-белых» со счетом 2:0, но в конце встречи заработали две красные карточки и доигрывали вдевятером. Сейчас у ФК «Краснодар» 32 очка, они лидируют в премьер-лиге. У «Спартака» — 22 балла.

Василий Хитрых