Красная победа «Краснодара»

В заключительном матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» дома одолел «Спартак» — 2:1. Хозяева уверенно вели 2:0, но в конце встречи заработали две красные карточки и доигрывали вдевятером, едва не упустив победу. Теперь у краснодарцев стало 32 очка, и они снова лидируют в премьер-лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между «Краснодаром» и «Спартаком»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Матч между «Краснодаром» и «Спартаком»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

После того как в Санкт-Петербурге сыграли «Зенит» и «Локомотив», в 14-м туре состоялся еще один большой матч. В гости к действующему чемпиону страны и одному из лидеров премьер-лиги в нынешнем сезоне «Краснодару» приехал «Спартак», который, правда, отставал на семь очков и занимал только шестое место, но даже в своем нынешнем состоянии мог создать проблемы. Кстати, в прошлом году красно-белые одержали здесь крупную победу 3:0 с дублем Манфреда Угальде, хотя и тогда никто от них этого не ожидал.

Непредсказуемость по-прежнему является едва ли не основной отличительной чертой команды Деяна Станковича, при этом в текущем чемпионате она не лучшим образом играла с клубами из верхней части турнирной таблицы, в том числе с неожиданно выплывшей наверх «Балтикой». Исключение составил, наверное, только матч с «Зенитом», и то спартаковцы добились в нем лишь ничьей. «Краснодар» тоже растерял немало очков во встречах с прямыми конкурентами и все-таки в целом по сезону выглядел куда более стабильно, а непосредственно перед противостоянием с красно-белыми выдал трехматчевую победную серию, причем четыре раза подряд сыграл на ноль.

Благодаря этому подопечные Мурада Мусаева возглавили премьер-лигу с 29 очками и, конечно, не собирались уступать лидерство, утраченное уже в 14-м туре, по ходу которого их опередили ЦСКА и «Зенит».

Что касается стартовых составов, то здесь Мусаев и Станкович обошлись без сюрпризов. Главный тренер «Краснодара» вообще редко вносит какие-то кадровые изменения, не связанные с травмами и дисквалификациями, чего не скажешь о наставнике «Спартака». Но сейчас сербский специалист ограничился тем, что вернул в основу Кристофера Мартинса и поставил на левый фланг Игоря Дмитриева, который в принципе отвоевал это место у того же Маркиньоса. К тому же по медицинским показаниям отсутствовал не только Срджан Бабич, но и другой центральный защитник Александер Джику, поэтому альтернативы паре центрбеков Кристофер Ву—Руслан Литвинов у Станковича не было.

Мощный Ву сразу показал безальтернативному нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, что легко ему не будет, и очень жестко встретил. Однако колумбиец улизнул от спартаковского камерунца на стандарте и в падении замкнул подачу Эдуарда Сперцяна. Впрочем, Кордоба залез в небольшой офсайд, и после проверки на VAR его гол отменили. Но на 18-й минуте кубанцы все же открыли счет. Виктор Са подал на Лукаса Оласу, тот попал в штангу, и даже несмотря на то, что Кордоба махнул мимо мяча, Александр Черников вколотил его в сетку. У красно-белых возникли вопросы и к этому голу, а Станкович, недавно отбывший месячную дисквалификацию, просто бушевал на бровке и получил очередную желтую карточку. Хотя претензии, наверное, стоит в первую очередь предъявить его футболистам за действия, а точнее, бездействие в обороне.

Пропустив, «Спартак» на какое-то время совсем выпал из игры. Краснодарцы буквально задавили его, а Кордоба после навеса Сперцяна с углового угодил в перекладину. Казалось, что ничем хорошим это для гостей не закончится, но они все-таки пришли в себя и хотя бы стали переходить на чужую половину поля. Голевых моментов и даже ударов по воротам Станислава Агкацева у них не было, зато уже до перерыва на желтых карточках повисли Мартинс, Ву, Литвинов и Пабло Солари. Первый тайм москвичи проиграли, конечно, по всем статьям и тем не менее еще сохраняли шансы на положительный результат.

В таких ситуациях Станкович часто делает двойные или тройные замены, а сейчас произвел в раздевалке всего одну перестановку, выпустив Маркиньоса вместо Мартинса. Но и во втором тайме его команда тяжело втягивалась в игру, а Черников тем временем попытался оформить дубль ударом под перекладину из-за штрафной площади.

Как ни странно, голкипер «Спартака» Александр Максименко только в этом эпизоде отметился первым сейвом. При всем визуальном преимуществе «Краснодара» работы у него было немного.

Красно-белые тоже наконец-то проверили Агкацева, когда Солари пробил в ближний угол. Однако на 59-й минуте Максименко и сотоварищи привезли себе второй гол, затеяв розыгрыш от ворот под плотным прессингом со стороны противника. Эсекьель Барко ошибся в передаче, Сперцян завладел мячом и врезал в перекладину, а Кордоба уже добил его. Собственно, после этого практически все стало ясно. Даже Мусаев, похоже, почувствовал, что такой матч его команда уже не отпустит, заменив лидера и капитана Сперцяна. И действительно, хозяева не давали продохнуть «Спартаку», а Кордоба продолжал терроризировать его оборону. Ву явно не справлялся с грозным форвардом, который чуть не забил из-под него. Москвичей выручили Максименко и штанга.

В концовке Кордоба буквально за четыре минуты схлопотал две желтые карточки за одинаковое нарушение — отмашку в борьбе с Литвиновым, и кубанцы доигрывали в меньшинстве. Но на спасение у гостей было слишком мало времени. Ливай Гарсия на 90-й минуте сократил разницу, головой замкнув подачу Барко, а на 95-й до предела обстановку накалил краснодарский опорник Дуглас Аугусто, получивший две карточки подряд и оставивший своих одноклубников вдевятером. Красно-белые накинулись на ворота Агкацева и в этой суматохе вполне могли затолкать еще один мяч, но черно-зеленые выстояли и победили 2:1. «Краснодар» набрал 32 очка и вернулся на первое место. Ну а «Спартаку» с его нынешними 22 баллами уже будет трудно вернуться не то что в чемпионскую, а даже в медальную гонку.

Александр Ильин