Главные новости к утру 2 ноября

В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, повреждена палубная надстройка, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Экипаж танкера эвакуировали, на судне начался пожар. Повреждения также получили строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление.

Правительство России ввело экономические санкции против четырех представителей правительства Украины: премьер-министра Юлии Свириденко, которая пришла на этот пост в июле этого года, главы Минфина Сергея Марченко, советника министра обороны Александра Кубракова и министра экономики Алексея Соболева.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была успешной и может способствовать установлению вечного мира между двумя странами. «Эта встреча приведет к вечному миру и успеху»,— написал он в Truth Social.

В Москве в Союзе писателей России прошла презентация графического романа «Сталин. Двадцать уроков». Его авторы — создатель политических биографий в серии «Жизнь замечательных людей» Святослав Рыбас и его дочь Екатерина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если насилие против христиан в Нигерии не прекратится, туда может зайти американский военный контингент. Он поручил Пентагону подготовить план действий против исламских террористов в Нигерии. «Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну»,— написал он в соцсети Truth Social.

В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер «Хабаровск». В церемонии, которая прошла на судостроительном предприятии «Севмаш», выступил министр обороны Андрей Белоусов. Он поблагодарил конструкторов за добросовестную и качественную работу.