Трамп поручил Пентагону подготовить план действий против исламистов в Нигерии

Президент США Дональд Трамп заявил, что если насилие против христиан в Нигерии не прекратится, туда может зайти американский военный контингент. Он поручил Пентагону подготовить план действий против исламских террористов в Нигерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Соединенные Штаты могут зайти в эту страну «во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния». Он добавил, что «поручил военному ведомству подготовиться к возможным действиям».

1 ноября президент Нигерии Бола Тинубу опубликовал заявление, в котором не согласился с высказанной ранее позицией Дональда Трампа о том, что Нигерия — это страна с религиозной нетерпимостью.

«Религиозная свобода и толерантность были основополагающим принципом нашей коллективной идентичности и всегда будут таковыми, — заявил Бола Тинубу. — Нигерия выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Нигерия — страна с конституционными гарантиями защиты граждан всех вероисповеданий».

31 октября Дональд Трамп написал в Truth Social, что «христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии», и «радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню». Это сообщение было опубликовано спустя несколько недель после того, как сенатор США Тед Круз призвал Конгресс признать Нигерию нарушителем религиозной свободы из-за «массовых убийствах христиан».

Население Нигерии составляет 220 млн человек. Оно примерно поровну разделено между христианами и мусульманами. Страна сталкивается с угрозами безопасности, которые исходят от различных экстремистских группировок. Самая многочисленная — «Боко Харам» (запрещена в РФ). Она стремится установить радикальную интерпретацию исламского закона, совершая нападения на христианские церкви и полицейские участки.