Атомную подводную лодку «Хабаровск» спустили на воду

В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер «Хабаровск», сообщила пресс-служба Минобороны. В церемонии, которая прошла на судостроительном предприятии «Севмаш», выступил министр обороны Андрей Белоусов. Он поблагодарил конструкторов за добросовестную и качественную работу.

Подводный крейсер «Хабаровск»

Фото: Минобороны России Подводный крейсер «Хабаровск»

Кораблю еще предстоит пройти подводные испытания, сообщил господин Белоусов. Судно спроектировано конструкторским бюро «Рубин». Оно предназначено для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

Господин Белоусов также посетил центр судоремонта «Звездочка». Он проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок. Кроме того, сегодня министру представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», который прошел все испытания и в начале сентября вошел в боевой состав российского флота.

Два дня назад российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Аппарат способен многократно превышать скорость подводных лодок и современных торпед, двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность. Основным носителем этого оружия как раз должны стать подлодки серии «Хабаровск».