Атомную подводную лодку «Хабаровск» спустили на воду

В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер «Хабаровск», сообщила пресс-служба Минобороны. В церемонии, которая прошла на судостроительном предприятии «Севмаш», выступил министр обороны Андрей Белоусов. Он поблагодарил конструкторов за добросовестную и качественную работу.

Подводный крейсер «Хабаровск»

Подводный крейсер «Хабаровск»

Фото: Минобороны России

Подводный крейсер «Хабаровск»

Фото: Минобороны России

Кораблю еще предстоит пройти подводные испытания, сообщил господин Белоусов. Судно спроектировано конструкторским бюро «Рубин». Оно предназначено для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

Господин Белоусов также посетил центр судоремонта «Звездочка». Он проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок. Кроме того, сегодня министру представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», который прошел все испытания и в начале сентября вошел в боевой состав российского флота.

Два дня назад российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Аппарат способен многократно превышать скорость подводных лодок и современных торпед, двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность. Основным носителем этого оружия как раз должны стать подлодки серии «Хабаровск».

Самые дорогие военные корабли

2 июня 2017 года ВМС США получили новейший авианосец Gerald R. Ford. Стоимость корабля, строительство которого началось в 2009 году, составляет почти $13 млрд. Полное водоизмещение — 98 тыс. тонн, длина — 337 м, авиационная группа — свыше 75 вертолетов и БПЛА.

Фото: AP / Steve Helber

Британский авианосец HMS Queen Elisabeth водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 м был спущен на воду 4 июля 2014 года и стал первым законченным судном одноименного проекта, в рамках которого ведутся работы над аналогичным авианосцем HMS Prince of Wales. С 2007 года общая стоимость работ выросла в два раза — с &amp;#163;3,9 млрд ($6,7 млрд) до &amp;#163;6,2 млрд ($10,6 млрд). HMS Queen Elisabeth оснащен тремя взлетно-посадочными полосами для 40 самолетов. В 2020 году ожидается принятие его в состав ВМС

Фото: BAE

29 октября 2013 года на воду был спущен эсминец ВМС США DDG-1000 Zumwalt стоимостью $7 млрд. Длина составляет 182,9 м, ширина — 24,6 м, водоизмещение 13,2 тыс. тонн. Ввод корабля в боевой состав флота состоится 15 октября 2016 года. Ведется строительство второго и третьего эсминцев этого типа. Общая стоимость программы постройки трех кораблей оценивается в $22,4 млрд

Фото: AP / Robert F. Bukaty

10 января 2009 года в состав флота США был принят атомный авианосец USS George H. W. Bush (CVN-77) класса Nimitz, названный в честь 41-го президента США. Его стоимость составила $6,2 млрд, он стал последним в серии из десяти кораблей. Водоизмещение — 97 тыс. тонн, длина — 333 м, на борту авианосца может находиться до 98 боевых самолетов и вертолетов

Фото: Reuters

В декабре 1999 года ВМС Франции получили на вооружение атомный авианосец Charles de Gaulle, заложенный в Бресте в 1989 году. Он обошелся в $3,2 млрд. Водоизмещение стандартное — 36, 6 тыс. тонн, полное — 40,55 тыс. тонн, длина — 238 м. Главная энергетическая установка состоит из двух атомных реакторов К15 (общей мощностью 300 МВт) и двух паровых турбин (76 тыс. л. с.). Авиакрыло может включать до 40 самолетов и вертолетов. На боевое дежурство корабль заступил 18 мая 2001 года. 19 ноября 2015 года покинул порт приписки Тулон и направился к берегам Сирии для участия в операции против ИГ (организация запрещена в России). В декабре был передислоцирован в Персидский залив

Фото: AP / Christophe Ena, File

27 августа 2010 года в строй была введена британская атомная подлодка HMS Astute стоимостью &amp;#163;1,6 млрд ($2,4 млрд). Также заложены еще две подлодки этого класса водоизмещением 7,2 тыс. т, длиной 97 м, способных нести 38 крылатых ракет типа Tomahawk с дальностью полета 2 тыс. км. 22 октября 2010 года первая из этих подлодок села на мель близ северо-западного побережья Шотландии. В марте 2013 года на вооружение была принята вторая подлодка этого класса — Ambush, 20 июля 2016 года в ходе учений столкнувшаяся с торговым судном у берегов Гибралтара. Всего на вооружении состоят три подлодки данного типа

Фото: Royal Navy

23 октября 2004 года ВМС США приняли на вооружение первую атомную подлодку Virginia SSN-774. 125-метровая атомная подводная лодка с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) оснащена беспилотными аппаратами, которые используются под водой в разведывательных целях. Водоизмещение — 7,8 тыс. т. К концу 2014 года в состав флота вошло 11 ПЛАТ. Всего предполагается строительство 30 подводных лодок данного типа. Стоимость серийной подводной лодки оценивается в $2–2,5 млрд

Фото: AP / Bob Child

11 октября 2014 года универсальный десантный корабль вертолетоносец USS America (LHA-6) был принят в состав ВМС США. Стоимость одного корабля составляет $2,4 млрд. Авианосец LHA-6 имеет водоизмещение 45 тыс. тонн и длину 281 м. В отличие от стандартных десантных кораблей конструкция LHA-6 не предусматривает наличия дока для катеров, при этом высвободившееся пространство используется в качестве ангаров для авиационной техники. Планируется, что на новом корабле будут базироваться восемь вертолетов, а также 12 конвертопланов и десять истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Всего в рамках проекта LHA-6 запланировано 11 кораблей. 22 июня 2014 года состоялась закладка второго корабля этого типа — Tripoli (LHA-7). Спуск на воду ожидается в 2017 году

Фото: U.S. Navy

25 сентября 2012 года ВМС Китая приняли на вооружение первый авианосец «Ляонин». В 1998 году Китай приобрел у Украины за $20 млн недостроенный тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» «для переоборудования в туристический аттракцион». «Варяг» был заказан для ВМФ СССР и заложен в 1988 году. После распада СССР крейсер, построенный на 67%, остался на верфи Николаевского судостроительного завода и отошел Украине. Водоизмещение корабля длиной 300 м превышает 65 тыс. тонн. Крейсер мог бы нести на борту до 60 самолетов, для которых были оборудованы три взлетно-посадочные полосы, также он был вооружен ракетными комплексами. Его общая стоимость составляла на тот период около $2,4 млрд

Фото: Reuters

Авианосец ВМС Индии Vikramaditya был сооружен на основе тяжелого авианесущего крейсера «Горшков» путем глубокой модернизации. После реконструкции корабль из крейсера превратился в полноценного авианосца. Модернизацию выполнило Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске. 16 ноября 2013 года Vikramaditya был передан ВМС Индии

Фото: Reuters

10 июня 2009 года авианосец Cavour CVH был введен в состав вооруженных сил Италии. Строительство началось еще в июле 2001 года на судоверфи «Рива-Тригозо» компании Fincantieri, в июле 2004 года — спущен на воду. 19 января 2010 года состоялось первое задание авианосца — Cavour CVH направлен к берегам Гаити для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Максимальная скорость составляет 29 морских узлов (54 км/ч), водоизмещение — 30,1 тыс. тонн, длина — 244 м, ширина — 39 м. Способен вмещать более 1,4 тыс. членов экипажа и 22 самолета. Оснащен вертикальными пусковыми установками Sylver A-43 для ракет ПВО/ПРО ближнего радиуса действия Aster 15, артиллерийскими установками с пушкой скорострельностью 120 выстрелов в минуту, оборонительными артиллерийскими установками «Эрликон». Стоимость постройки превышает в $1,4 млрд.

Фото: Reuters

