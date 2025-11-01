Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Союзе писателей представили комикс про Сталина

В Москве в Союзе писателей России прошла презентация графического романа «Сталин. Двадцать уроков». Его авторы — создатель политических биографий в серии «Жизнь замечательных людей» Святослав Рыбас и его дочь Екатерина, сообщила пресс-служба организации писателей.

«Когда я уже стал дедом, задумался: как же мне получится передать знания моим внукам и другим детям? Ведь школа не всегда удовлетворит запросы детей и их родителей. Тогда мы с ребятами стали читать книги каждую неделю, а затем обсуждать их. В тот момент меня и осенила идея создать графическую историю России. Мои историксы»,— сказал господин Рыбас на презентации. Во время выступления он рассуждал об изменении подхода к образовательному процессу в школах, указал на важную роль литературы в воспитании героизма у детей.

79-летний писатель также рассказал и о других своих комиксах, которые тоже посвящены историческим личностям. Среди его трудов: «Невский, Иван III Великий, Иван IV Грозный», «Петр Великий», «Столыпин. Миссия имперского героя», «Галлиполи». Как отмечается на сайте издательства «Проспект», эти книги рекомендованы в качестве дополнительной литературы в школьных учебниках истории.

&lt;b>«Обнародованные партией факты нарушений... вызывают чувства горечи и глубокого сожаления»&lt;/b>&lt;br> В советских газетах постановление было опубликовано в сокращенном и отредактированном виде. Более жесткий доклад Хрущева дошел до широких масс не сразу — оригинал текста был опубликован только в 1989 году в «Известиях ЦК КПСС»

«Обнародованные партией факты нарушений... вызывают чувства горечи и глубокого сожаления»
В советских газетах постановление было опубликовано в сокращенном и отредактированном виде. Более жесткий доклад Хрущева дошел до широких масс не сразу — оригинал текста был опубликован только в 1989 году в «Известиях ЦК КПСС»

Фото: П.Вознесенский / Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»&lt;/b>&lt;br> Еще в мае 1924 года на XIII съезде партии было оглашено «Письмо Ленина» («Завещание Ленина»), в котором Сталин характеризуется, как «слишком грубый для должности генсека». Кроме того, в нем Ленин предлагает «обдумать способ перемещения Сталина с этого места». Несмотря на критику, Сталин сохранил пост

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»
Еще в мае 1924 года на XIII съезде партии было оглашено «Письмо Ленина» («Завещание Ленина»), в котором Сталин характеризуется, как «слишком грубый для должности генсека». Кроме того, в нем Ленин предлагает «обдумать способ перемещения Сталина с этого места». Несмотря на критику, Сталин сохранил пост

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Культ личности Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры... Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных решений»

«Культ личности Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры... Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных решений»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

7 июля 1953 года, спустя четыре месяца после смерти Сталина, возглавивший Совмин СССР Георгий Маленков (справа) заявил о необходимости прекратить политику культа личности и перейти к коллективному руководству страной. Спустя несколько дней, 13 июля 1953 года, была реабилитирована группа из 54 ранее осужденных генералов и адмиралов

7 июля 1953 года, спустя четыре месяца после смерти Сталина, возглавивший Совмин СССР Георгий Маленков (справа) заявил о необходимости прекратить политику культа личности и перейти к коллективному руководству страной. Спустя несколько дней, 13 июля 1953 года, была реабилитирована группа из 54 ранее осужденных генералов и адмиралов

Фото: А.Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Сталин был человек очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Он мог посмотреть на человека и сказать: “Что-то у вас сегодня глаза бегают”»&lt;/b>&lt;br> 25 февраля 1956 года, в последний день XX съезда партии, Никита Хрущев выступил с докладом «О разоблачении культа личности Сталина». По свидетельствам присутствовавших, выступление длилось более четырех часов. На съезде присутствовало 1349 делегатов с решающим голосом и 81 делегат с совещательным голосом, представлявших 6 795 896 членов партии и 419 609 кандидатов в члены партии

«Сталин был человек очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Он мог посмотреть на человека и сказать: “Что-то у вас сегодня глаза бегают”»
25 февраля 1956 года, в последний день XX съезда партии, Никита Хрущев выступил с докладом «О разоблачении культа личности Сталина». По свидетельствам присутствовавших, выступление длилось более четырех часов. На съезде присутствовало 1349 делегатов с решающим голосом и 81 делегат с совещательным голосом, представлявших 6 795 896 членов партии и 419 609 кандидатов в члены партии

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Сталин дошел до такого нелепого смехотворного подозрения, будто Ворошилов (на фото справа) является английским агентом... И к нему дома был подставлен специальный аппарат для подслушивания его разговоров»

«Сталин дошел до такого нелепого смехотворного подозрения, будто Ворошилов (на фото справа) является английским агентом... И к нему дома был подставлен специальный аппарат для подслушивания его разговоров»

Фото: Кислов М. / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Он полностью утрачивал чувство реальности, проявлял подозрительность, высокомерие в отношении не только отдельных лиц внутри страны, но и в отношении целых партий и стран»

«Он полностью утрачивал чувство реальности, проявлял подозрительность, высокомерие в отношении не только отдельных лиц внутри страны, но и в отношении целых партий и стран»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и истязания, приводившие, как это было показано выше, к оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени ЦК ВКП(б)»

«Самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и истязания, приводившие, как это было показано выше, к оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени ЦК ВКП(б)»

Фото: Т.Петрушев / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Однажды, когда мы вдвоем ехали в машине, он («Николай Булганин» — «Ъ») мне сказал: Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему, как друга. А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут — или домой, или в тюрьму»

«Однажды, когда мы вдвоем ехали в машине, он («Николай Булганин» — «Ъ») мне сказал: Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему, как друга. А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут — или домой, или в тюрьму»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

&lt;b>«Так гибли многие ни в чем не повинные люди. Вот что значит культ личности. Вот почему мы не можем проявлять хотя бы малейшую терпимость к злоупотреблениям властью»&lt;/b>&lt;br> Незадолго до съезда, 8 февраля 1956 года, «комиссия Поспелова» представила отчет о репрессиях. Согласно документу, только за 1937-1938 года по обвинению в антисоветской деятельности было арестовано свыше 1,5 млн человек, из которых расстреляно — почти 681,7 тыс.

«Так гибли многие ни в чем не повинные люди. Вот что значит культ личности. Вот почему мы не можем проявлять хотя бы малейшую терпимость к злоупотреблениям властью»
Незадолго до съезда, 8 февраля 1956 года, «комиссия Поспелова» представила отчет о репрессиях. Согласно документу, только за 1937-1938 года по обвинению в антисоветской деятельности было арестовано свыше 1,5 млн человек, из которых расстреляно — почти 681,7 тыс.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора»&lt;/b>&lt;br> 27 марта 1953 года указом Верховного совета «Об амнистии» освобождению подлежали свыше 1 млн человек. В мае 1954 года свою работу начала Комиссия по пересмотру дел осужденных за «контрреволюционные преступления». В 1954—1961 годах были реабилитированы 737 182 человека, в 1962—1983 годах — 157 055 человек, в 1988-1989 годах — 844 740 человек

«Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора»
27 марта 1953 года указом Верховного совета «Об амнистии» освобождению подлежали свыше 1 млн человек. В мае 1954 года свою работу начала Комиссия по пересмотру дел осужденных за «контрреволюционные преступления». В 1954—1961 годах были реабилитированы 737 182 человека, в 1962—1983 годах — 157 055 человек, в 1988-1989 годах — 844 740 человек

Фото: Г. Зельм / Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Сталин ввел понятие “враг народа”. Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей»&lt;/b>&lt;br> Официально термин «враг народа» был впервые употреблен в декрете от 28 (11) ноября 1917 года — «члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа» подлежали аресту и суду. В 1921-1953 года за контрреволюционные преступления было осуждено 3,78 млн человек

«Сталин ввел понятие “враг народа”. Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей»
Официально термин «враг народа» был впервые употреблен в декрете от 28 (11) ноября 1917 года — «члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа» подлежали аресту и суду. В 1921-1953 года за контрреволюционные преступления было осуждено 3,78 млн человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные - бить, бить и бить. Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, получили протоколы с признаниями врачей»&lt;/b>&lt;br> 13 января 1953 года газета «Правда» и ТАСС распространили информацию о заговоре врачей с целью убийства советских лидеров («Дело врачей», «Дело о сионистском заговоре»). С июля 1951 года под подозрения попал 31 врач, еще три врача были привлечены к делу посмертно. Обвинения были выдвинуты на основании жалобы Лидии Тимашук после смерти члена Политбюро Андрея Жданова. В апреле 1953 года арестованные врачи были освобождены и реабилитированы

«Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные - бить, бить и бить. Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, получили протоколы с признаниями врачей»
13 января 1953 года газета «Правда» и ТАСС распространили информацию о заговоре врачей с целью убийства советских лидеров («Дело врачей», «Дело о сионистском заговоре»). С июля 1951 года под подозрения попал 31 врач, еще три врача были привлечены к делу посмертно. Обвинения были выдвинуты на основании жалобы Лидии Тимашук после смерти члена Политбюро Андрея Жданова. В апреле 1953 года арестованные врачи были освобождены и реабилитированы

Фото: С. Коротков /Фотоархив журнала «Огонёк»

«Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Создавалась такая обстановка, при которой человек не мог проявить свою волю»

«Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Создавалась такая обстановка, при которой человек не мог проявить свою волю»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Сталин очень любил смотреть фильм “Незабываемый 1919 год”, где он изображен едущим на подножке бронепоезда и чуть ли не саблей поражающим врагов. Пусть Климент Ефремович («Ворошилов» — «Ъ»), наш дорогой друг, наберется храбрости и напишет правду о Сталине, ведь он знает, как Сталин воевал»

«Сталин очень любил смотреть фильм “Незабываемый 1919 год”, где он изображен едущим на подножке бронепоезда и чуть ли не саблей поражающим врагов. Пусть Климент Ефремович («Ворошилов» — «Ъ»), наш дорогой друг, наберется храбрости и напишет правду о Сталине, ведь он знает, как Сталин воевал»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Сталин был очень далек от понимания той реальной обстановки, которая складывалась на фронтах. И эта естественно, так как за всю Отечественную войну он не был ни на одном участке фронта, ни в одном из освобожденных городов... Вместе с тем Сталин непосредственно вмешивался в ход операций и отдавал приказы, которые нередко не учитывали реальной обстановки»

«Сталин был очень далек от понимания той реальной обстановки, которая складывалась на фронтах. И эта естественно, так как за всю Отечественную войну он не был ни на одном участке фронта, ни в одном из освобожденных городов... Вместе с тем Сталин непосредственно вмешивался в ход операций и отдавал приказы, которые нередко не учитывали реальной обстановки»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если взять многие наши романы, кинофильмы и исторические &quot;исследования&quot;, то в них совершенно неправдоподобно изображается вопрос о роли Сталина в Отечественной войне»

«Если взять многие наши романы, кинофильмы и исторические "исследования", то в них совершенно неправдоподобно изображается вопрос о роли Сталина в Отечественной войне»

Фото: М.Савин / Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Судите сами, правильно ли писал Сталин в своей биографии о том, что он “не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования”?»&lt;/b>&lt;br> 10 апреля 1925 года было принято решение назвать город Царицын в Сталинград (ныне — Волгоград). С тех пор в честь вождя неоднократно переименовывались города, населенные пункты, улицы, заводы, школы и т.д. 11 сентября 1957 года Верховный Совет запретил прижизненного присвоение ряду объектов имен партийных деятелей, а также деятелей науки и культуры с целью «прекратить практику неправомерного возвеличивания отдельных личностей»

«Судите сами, правильно ли писал Сталин в своей биографии о том, что он “не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования”?»
10 апреля 1925 года было принято решение назвать город Царицын в Сталинград (ныне — Волгоград). С тех пор в честь вождя неоднократно переименовывались города, населенные пункты, улицы, заводы, школы и т.д. 11 сентября 1957 года Верховный Совет запретил прижизненного присвоение ряду объектов имен партийных деятелей, а также деятелей науки и культуры с целью «прекратить практику неправомерного возвеличивания отдельных личностей»

Фото: И. Теркель / Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сельском хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изображалась так, что столы трещали от обилия индеек и гусей. Видимо, Сталин думал, что в действительности так оно и есть»&lt;/b>&lt;br> 7 августа 1932 года по инициативе Сталина был принят знаменитый «закон о трех колосках», который предусматривал суровые меры наказания (вплоть до расстрела) за хищение колхозного и кооперативного имущества. В 1936 году в результате пересмотра 115 553 дел, применение закона по 91 546 случаям (79%) было признано неверным, освобождению подлежали 37 425 осужденных

«Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сельском хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изображалась так, что столы трещали от обилия индеек и гусей. Видимо, Сталин думал, что в действительности так оно и есть»
7 августа 1932 года по инициативе Сталина был принят знаменитый «закон о трех колосках», который предусматривал суровые меры наказания (вплоть до расстрела) за хищение колхозного и кооперативного имущества. В 1936 году в результате пересмотра 115 553 дел, применение закона по 91 546 случаям (79%) было признано неверным, освобождению подлежали 37 425 осужденных

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они должны были только слушать и восхвалять его»

«Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они должны были только слушать и восхвалять его»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Сталин настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией»

«Сталин настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Десталинизация» затронула и государственный гимн. С 1955 года исполнялся без слов из-за содержащейся там фразы «Нас вырастил Сталин — на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Новый вариант текста был утвержден только спустя 20 лет — 27 мая 1977 года

«Десталинизация» затронула и государственный гимн. С 1955 года исполнялся без слов из-за содержащейся там фразы «Нас вырастил Сталин — на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Новый вариант текста был утвержден только спустя 20 лет — 27 мая 1977 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Возьмем вопрос о Сталинских премиях. Даже цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем»&lt;/b>&lt;br> Премия была учреждена 20 декабря 1939 года в честь 60-летия Сталина, однако первое награждение состоялось 13 марта 1941 года — лауреатами стали 43 деятеля науки. Рекордсменом по числу наград является авиаконструктор Сергей Ильюшин. С 1954 года не присуждается

«Возьмем вопрос о Сталинских премиях. Даже цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем»
Премия была учреждена 20 декабря 1939 года в честь 60-летия Сталина, однако первое награждение состоялось 13 марта 1941 года — лауреатами стали 43 деятеля науки. Рекордсменом по числу наград является авиаконструктор Сергей Ильюшин. С 1954 года не присуждается

Фото: И.Н.Суров (Сыктывкар) / Фотосоюз / Фотоархив журнала «Огонёк»

&lt;b>«Мне сейчас очень трудно, вчера я говорил о Сталине одно, а сегодня должен говорить другое. Курсанты скажут, что я только попугай, своего мнения не имею» (Из вопросов на занятиях с пропагандистами и преподавателями истории)&lt;/b>&lt;br> По решению XXII съезда ЦК КПСС в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены

«Мне сейчас очень трудно, вчера я говорил о Сталине одно, а сегодня должен говорить другое. Курсанты скажут, что я только попугай, своего мнения не имею» (Из вопросов на занятиях с пропагандистами и преподавателями истории)
По решению XXII съезда ЦК КПСС в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены

Фото: Денис Щегловский / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать... Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв»

«Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать... Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

