В Союзе писателей представили комикс про Сталина

В Москве в Союзе писателей России прошла презентация графического романа «Сталин. Двадцать уроков». Его авторы — создатель политических биографий в серии «Жизнь замечательных людей» Святослав Рыбас и его дочь Екатерина, сообщила пресс-служба организации писателей.

«Когда я уже стал дедом, задумался: как же мне получится передать знания моим внукам и другим детям? Ведь школа не всегда удовлетворит запросы детей и их родителей. Тогда мы с ребятами стали читать книги каждую неделю, а затем обсуждать их. В тот момент меня и осенила идея создать графическую историю России. Мои историксы»,— сказал господин Рыбас на презентации. Во время выступления он рассуждал об изменении подхода к образовательному процессу в школах, указал на важную роль литературы в воспитании героизма у детей.

79-летний писатель также рассказал и о других своих комиксах, которые тоже посвящены историческим личностям. Среди его трудов: «Невский, Иван III Великий, Иван IV Грозный», «Петр Великий», «Столыпин. Миссия имперского героя», «Галлиполи». Как отмечается на сайте издательства «Проспект», эти книги рекомендованы в качестве дополнительной литературы в школьных учебниках истории.