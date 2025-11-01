Россия ввела санкции против нового премьер-министра Украины

Правительство России ввело экономические санкции против четырех представителей правительства Украины: премьер-министра Юлии Свириденко, которая пришла на этот пост в июле этого года, главы Минфина Сергея Марченко, советника министра обороны Александра Кубракова и министра экономики Алексея Соболева.

Постановление о санкциях подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего в списке значатся 10 имен. Эти санкции предполагают блокировку активов в России, запрет на вывод капитала, а также запрет на совершение сделок по ввозу в страну товаров, если их производитель, продавец или отправитель подвергнут этим экономическим мерам.

Накануне Россия запретила некоторым представителям евроинститутов и стран-членов Евросоюза въезжать в страну. Это было ответом на девятнадцатый пакет антироссийских санкций. Запрет коснулся тех, кто участвует в преследовании российских должностных лиц, создает «трибуналы» против руководства России и выступает за конфискацию государственных активов в интересах Украины.