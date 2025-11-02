Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал

В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, повреждена палубная надстройка, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Экипаж танкера эвакуировали, на судне начался пожар.

Как добавили в оперштабе, повреждения также получили строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление.

По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В результате атаки БПЛА по региону также был поврежден многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. О пострадавших не сообщается.