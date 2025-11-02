В Геленджике объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Мэр Геленджика Алексей Богдистов призвал жителей укрыться в безопасных помещениях из-за работы системы противовоздушной обороны. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Глава города предупредил граждан о необходимости избегать открытых пространств и укрыться в подвалах, цокольных этажах или помещениях без окон.

Господин Богдистов напомнил, что съемка и публикация материалов о работе ПВО и спецслужб запрещена, поскольку это может осложнить работу по обеспечению безопасности.

Мэр призвал жителей оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы и сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях можно обращаться по телефону 112.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 1 ноября в Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотников. Параллельно с угрозой атаки дронов на Кубани введены масштабные авиационные ограничения. Режим «ковер», полностью блокирующий прилет и вылет самолетов, действует в воздушных гаванях Краснодара (Пашковский), Сочи и Геленджика.

Анна Гречко