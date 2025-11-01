В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

Вечером 1 ноября в Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Мэр выдал инструкции жителям на случай сигнала «Внимание всем». При нахождении дома необходимо срочно отойти от окон и спрятаться в помещении без окон или комнате, не выходящей на морскую акваторию,— коридоре, ванной или кладовой.

Находящимся на улице следует укрыться в подвале ближайшего капитального строения, подземном переходе или на парковке. Использование автомобилей для защиты или нахождение возле стен высотных зданий крайне опасно. Граждан призвали сохранять спокойствие и находиться в убежищах до официального сигнала об окончании тревоги.

Параллельно с угрозой атаки дронов на Кубани введены масштабные авиационные ограничения. Режим «ковер», полностью блокирующий прилет и вылет самолетов, действует в воздушных гаванях Краснодара (Пашковский), Сочи и Геленджика.

«Данная мера является стандартной и необходимой для обеспечения безопасности полетов в условиях беспилотной угрозы»,— сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Анна Гречко