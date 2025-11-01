Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Доходы бюджета Крыма от туротрасли выросли вдвое за год

Бюджет Крыма получил от туристической отрасли доходы, которые вдвое превысили прошлогодние показатели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За десять месяцев 2025 года полуостров посетили более 6,4 млн туристов, что на 16% больше аналогичного периода предыдущего года. Большинство отдыхающих — 62% — добирались в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. Железнодорожным транспортом воспользовались 24% туристов, через другие территории приехали 14%.

По информации управления ФНС России по Крыму, за девять месяцев в бюджеты всех уровней от туристической сферы поступило свыше 5 млрд руб.

Южный берег Крыма остается наиболее популярным направлением — здесь отдыхают 41% всех гостей полуострова. Западное побережье выбирает треть туристов, восточное — 15%, остальные 12% предпочитают другие места республики.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на реконструкцию и восстановление 48 берегоукрепительных сооружений в Крыму необходимо более 30 млрд руб. Из указанной суммы 4,8 млрд руб. планируется направить на семь объектов федеральной собственности.

Анна Гречко

