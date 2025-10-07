В Крыму на восстановление берегоукреплений потребуется более 30 млрд руб

На реконструкцию и восстановление 48 берегоукрепительных сооружений в Крыму необходимо более 30 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра курортов и туризма Республики Крым Юлию Мартыненко.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из указанной суммы 4,8 млрд руб. планируется направить на семь объектов федеральной собственности. При этом около 16 млрд руб. предполагается перераспределить в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, оставшиеся 14,4 млрд руб. — потребность региона.

С 2024 по 2025 год федеральный бюджет уже выделил средства на восстановление. Планируется реконструкци 27 берегоукрепительных сооружений.

Кроме того, в крае нуждается причальная инфраструктура. Пять морских портов находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют яхтенные марины, а на реконструкцию 34 объектов портовой инфраструктуры (13 марин и 21 портопункт) потребуется 68,6 млрд руб. Общая длина предполагаемых сооружений может составить более 15 км.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя действует с 2014 года, позднее была переформатирована в госпрограмму. К ключевым объектам уже созданной инфраструктуры относятся Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для водоснабжения восточного Крыма и трасса «Таврида». Общий объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд руб.

Анна Гречко