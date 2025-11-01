В Краснодаре 4 ноября перекроют улицу Гоголя на десять часов

В Краснодаре 4 ноября с 6:00 до 16:00 перекроют участок улицы Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской из-за краевого торжественного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей заранее планировать маршрут с учетом изменений. Параллельно в центре города действует ограничение движения по улице Карасунской на том же участке — от Красноармейской до Рашпилевской. Причина блокировки — модернизация водопроводных сетей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре до конца ноября планируют перекрыть проезд Репина в связи с проведением технических работ.

Анна Гречко