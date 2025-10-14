Проезд Репина в Краснодаре перекроют до конца ноября

В Краснодаре до конца ноября планируют перекрыть проезд Репина в связи с проведением технических работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Краснодар Водоканал» проложит новые сети водоотведения по проезду им. Репина. Работы продлятся с 16 октября по 30 ноября на участке от ул. Стахановской до дома 5Б по проезду Репина.

На время строительства движение транспорта ограничат. По улице Стахановской нельзя будет проехать в сторону проезда Репина — на этом участке организуют одностороннее движение в обратном направлении.

Специалисты проложат более 270 м трубопровода диаметром 200 мм и установят семь колодцев.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре с 24 сентября введут ограничения движения на ул. Корницкого из-за строительства водопровода. Работы продлятся до 23 октября.

Анна Гречко