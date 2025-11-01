В Крыму забронировали 40% номеров на новогодние каникулы

Около 40% номеров в отелях и санаториях Крыма забронированы туристами на новогодние праздники, а бронирование уже распространяется на летний сезон 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40% мест на новогодние праздники»,— написал господин Аксенов.

По словам главы региона, власти достигают поставленной цели превратить Крым в круглогодичный курорт мирового уровня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что туристический поток в Крыму за год увеличился на 16%. С начала 2025 года регион посетили 6 млн человек.

Анна Гречко