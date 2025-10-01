Турпоток в Крым увеличился на 16%

Туристический поток в Республику Крым за год увеличился на 16%. С начала 2025 года регион посетили 6 млн человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

В сентябре на территории Крыма отдохнули 746 тыс. человек. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Около 62% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. 23% — воспользовались железнодорожным транспортом. 15% — добрались через исторические регионы.

Больше всего туристов — 40,4% — посетили Южный берег Крыма. Треть отдыхающих выбрали западное побережье, 15,6% — восточное, 11,4% — Симферопольский и Бахчисарайский районы. Средний уровень загрузки гостиниц и отелей в сентябре этого года составил 60%, что на 7,4% больше прошлогоднего показателя.

Сейчас на полуострове продолжается курортный сезон. Туристов ожидает «сезон оздоровления», когда санаторно-курортные услуги и целебные природные факторы Крыма становятся наиболее эффективными.

«Благодарю работников отрасли за профессионализм и за весомый вклад в совершенствование сферы гостеприимства региона»,— отметил Сергей Аксенов.

Алина Зорина