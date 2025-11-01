Полиция ищет подростков, забравшихся на крышу трамвая в Краснодаре

В Краснодаре полиция устанавливает личности подростков, которые поднялись на крышу трамвая, что привело к остановке движения на улице Коммунаров. Об этом сообщает городской УМВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, разбирательство проводят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Центрального округа. Устанавливаются участники произошедшего и обстоятельства инцидента.

По окончании проверки действия молодых людей получат правовую оценку. В полиции отметили, что рассматривается вопрос о постановке подростков на профилактический учет.

Анна Гречко