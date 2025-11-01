Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Ставропольской в Краснодаре

В Краснодаре на улице Ставропольской вечером 31 октября произошло столкновение мотоцикла с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

По данным ведомства, водитель мотоцикла, двигавшийся со стороны ул. Полины Осипенко в направлении улицы 2-я Пятилетка, не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу». В момент проезда трамвай выезжал из депо, что привело к столкновению.

Водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы. Оба были доставлены в медучреждение для оказания помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за девять месяцев 2025 года на дорогах Краснодарского края произошло 4361 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 532 человека, 5232 получили ранения.

Анна Гречко