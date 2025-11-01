Сочи возглавил рейтинг дорогих городов России для отдыха в октябре 2025 года

Сочи стал самым дорогим городом России для туризма в октябре 2025 года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на сервис путешествий OneTwoTrip, семья из четырех человек заплатила 1,45 млн руб. за восьмидневное размещение в четырехзвездочной гостинице с завтраками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В рейтинг дорогих направлений попали еще два курорта Краснодарского края. Восьмидневный отдых в пятизвездочном отеле Эсто-Садок стоил семье 306,2 тыс. руб., трехдневная поездка в Геленджик — 225 тыс. руб.

Второе место заняла Москва с девятидневным размещением двух туристов в пятизвездочной гостинице за 581,3 тыс. руб. Третью позицию занял Адлер, где трехдневный отдых обошелся в 330 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что курорты Сочи заняли треть всех бронирований горных направлений в России. Порядка 22% туристов выбирают Эстосадок, еще 9% останавливаются в Красной Поляне.

Анна Гречко