Сочи занял треть российского рынка горного туризма

Курорты Сочи заняли треть всех бронирований горных направлений в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий «Туту». Порядка 22% туристов выбирают Эстосадок, еще 9% останавливаются в Красной Поляне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По оценке аналитиков, в целом интерес россиян к отдыху в горах вырос в полтора раза по сравнению с 2024 годом. Среди популярных направлений, помимо Сочи, отмечены Южно-Сахалинск (13%), Горно-Алтайск (9%) и Архыз (8%). В два раза увеличился поток путешественников в Архыз, Домбай и Горно-Алтайск.

Средний чек бронирования за год вырос на 56% и достиг 25 тыс. руб. за поездку. Средняя стоимость одной ночи в горах составила 7,9 тыс. руб., что на 32% выше уровня прошлого года. Продолжительность отдыха увеличилась до трех ночей, а срок предварительного бронирования — до 33 дней.

«Все больше россиян предпочитают прохладные направления летом, выбирая формат coolcation»,— отметил директор по развитию отельного рынка сервиса Туту Юрий Вьюшин.

Путешественники стали чаще ездить вдвоем — на пары приходится половина всех бронирований, их количество выросло на 58%. Семейные и деловые поездки за год удвоились.

Наибольшим спросом пользуются отели (50% бронирований), следом идут апартаменты (20%), гостевые дома (10%) и мини-отели (5%). При этом интерес к кемпингам вырос втрое, а к гостевым домам и спа-отелям — вдвое.

Эксперты отмечают, что на фоне роста популярности активного отдыха и развития экотроп российские горные курорты становятся все более востребованными и конкурентоспособными по сравнению с зарубежными направлениями.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за девять месяцев 2025 года Краснодарский край посетили 14,7 млн туристов, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млн человек).

Анна Гречко