Генпрокуратура подала новый иск об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва

Генеральная прокуратура РФ подала новый иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Согласно картотеке суда, иск принят к производству 28 октября. Предварительное судебное заседание назначено на 11 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение первого иска об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва в Ленинском райсуде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рассмотрение первого иска об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва в Ленинском райсуде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ответчиками по иску выступают три компании — ООО «ТЭА», ООО «Предприятие проектного финансирования» и ООО «Базфорс», а также 15 человек, включая Алексея Боброва, Артема Бикова, экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяны Черных.

Третьими лицами указаны АО «Водный союз», АО «Ямалкоммунэнерго», АО «Горэлектросеть», банк «Агропромкредит», НФП «Профессиональный», энергосбытовая компания «Восток», ЮТЭК и другие.

Напомним, 10 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства около 40 компаний, принадлежавших Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них: «Облкоммунэнерго», «Корпорация СТС», СУЭНКО, «Деловой дом на Архиерейской». По мнению надзорного органа, предприниматели незаконно приватизировали государственное имущество компании «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области, а затем скупили ресурсоснабжающие компании в регионах УрФО, монополизировав рынок. В иске отмечается, что компании работали «за счет субсидий и установления кабальных тарифов» при содействии представителей местной власти.

Алексей Бобров по решению суда до 15 ноября находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Кроме того, арестованы экс-глава ОТСК («дочка» «Облкоммунэнерго») Антон Боликов, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов объявлен в розыск. По версии следствия, они, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении концессионных соглашений, совершили крупные хищения из бюджета Свердловской области.

Полина Бабинцева