Hyundai Solaris возглавил рейтинг кредитных заявок на «вторичку» на Кубани

Аналитики платформы «Авито Авто» изучили заявки на автокредиты для подержанных машин в Краснодарском крае за третий квартал 2025 года. Средняя запрашиваемая сумма займа достигла 1,229 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.

В июле—сентябре наибольшим спросом пользовались автомобили корейских и отечественных брендов. Лидером по количеству заявок стала марка Kia с долей 10,7%, за ней следуют Hyundai (10,6%), LADA (8,6%), Toyota (7,5%) и Volkswagen (6,2%).

Среди конкретных моделей первое место занял Hyundai Solaris — на него пришлось 3,2% всех заявок. В топ-5 также вошли LADA Granta (2,4%), Toyota Camry (2,1%), Kia Rio (2%) и Volkswagen Polo (1,8%).

Максимальные суммы кредитования запрашивали покупатели премиальных китайских электромобилей Li Auto L7 (4,197 млн руб.) и L6 (3,884 млн руб.), а также внедорожника Hyundai Palisade (3,257 млн руб.).

Самые скромные займы планировали оформить владельцы бюджетных моделей: Daewoo Matiz (345 тыс. руб.), LADA 2114 Samara (358 тыс. руб.) и Kia Spectra (380 тыс. руб.). Всего заявки суммой менее 500 тыс. руб. подавались на 14 различных моделей.

По данным исследования, в третьем квартале 2025 года в России наблюдается рост интереса к кредитованию подержанных автомобилей. По сравнению со вторым кварталом количество заявок увеличилось на 8,6%. Особенно активным стал сентябрь — рост составил 8,5% к августу и 19% к июлю.

«Это может быть обусловлено ожидаемыми изменениями со стороны таможенного регулятора, а также постепенным снижением размера ключевой ставки. Автокредитование по-прежнему остается востребованным инструментом для покупки машины, помогающим реализовать отложенный спрос»,— прокомментировала руководитель «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто» Анастасия Докучаева.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в третьем квартале 2025 года резко увеличился интерес к автомобилям среднего ценового сегмента. Спрос на машины стоимостью от 1,5 до 3 млн руб. в сервисе «Авито Селект» вырос на 82,5% по сравнению с началом года.

Анна Гречко