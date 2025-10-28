Спрос на автомобили до 3 млн рублей в Краснодарском крае вырос на 82%

В Краснодарском крае в третьем квартале 2025 года резко увеличился интерес к автомобилям среднего ценового сегмента. Спрос на машины стоимостью от 1,5 до 3 млн руб. в сервисе «Авито Селект» вырос на 82,5% по сравнению с началом года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в «Авито Авто».

Самыми популярными брендами в этом сегменте по итогам третьего квартала стали Kia, Hyundai, Toyota, BMW и Volkswagen. Среди моделей лидируют Kia Sportage и Geely Coolray.

Сильнее всего за год вырос спрос на автомобили марок Volkswagen (в 3,4 раза), Chery (в 2,7 раза), Geely (в 2,5 раза), Haval (в 2,4 раза) и Hyundai (+94,6%). При этом Geely Coolray стала лидером по динамике популярности — интерес к модели увеличился более чем вдвое.

По словам руководителя «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто» Анастасии Докучаевой, доля таких машин в структуре предложений составляет около 36%, что делает этот сегмент одним из самых массовых на вторичном рынке.

«Автомобили в ценовом сегменте 1,5–3 млн рублей — одни из самых распространенных (36% среди всех предложений в "Селекте") и популярных на вторичном рынке в России. Это объясняется тем, что они достаточно доступны, при этом выбор здесь широк: покупатели могут выбрать относительно бюджетные свежие модели или более возрастной "премиум"»,— пояснила госпожа Докучаева.

Екатерина Голубева